Juventus piano taglia costi e vendite | senza Champions mancano 60 milioni nelle casse
La Juventus rischia di perdere circa 60 milioni di euro a causa dell’assenza dalla prossima Champions League. La mancata qualificazione comporta un impatto diretto sui ricavi derivanti dai premi e dai diritti televisivi. La società ha annunciato un piano di riduzione dei costi e vendite per fronteggiare questa perdita. La situazione finanziaria si aggrava anche per le minori entrate da sponsorizzazioni e merchandising legate alle competizioni europee.
La mancata qualificazione alla prossima Champions League è una battuta d’arresto importante per la Juventus, non solo dal punto di vista sportivo ma anche economico. Dopo una stagione conclusa al di sotto delle aspettative, il club bianconero è chiamato a gestire un nuovo scenario caratterizzato da minori ricavi europei, vincoli imposti dal Fair Play Finanziario e un percorso di risanamento che dovrà portare al pareggio di bilancio entro il 20272028. Nonostante il mancato accesso alla massima competizione continentale, la dirigenza continua però a sostenere che gli obiettivi finanziari fissati nel piano industriale restano invariati. Nessun aumento di capitale necessario. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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