Juventus piano taglia costi e vendite | senza Champions mancano 60 milioni nelle casse

Notizia in breve

La Juventus rischia di perdere circa 60 milioni di euro a causa dell’assenza dalla prossima Champions League. La mancata qualificazione comporta un impatto diretto sui ricavi derivanti dai premi e dai diritti televisivi. La società ha annunciato un piano di riduzione dei costi e vendite per fronteggiare questa perdita. La situazione finanziaria si aggrava anche per le minori entrate da sponsorizzazioni e merchandising legate alle competizioni europee.