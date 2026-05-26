La Juventus rischia di perdere tra i 55 e i 60 milioni di euro in entrate se non riesce a qualificarsi alla Champions League. Per coprire questa perdita, la società punta a vendere alcuni calciatori in esubero, tra cui possibili sacrifici di Bremer, Cambiaso, Thuram e Conceiçao. L’amministratore delegato ha il compito di valorizzare i giocatori sul mercato per reinvestire i proventi in altre operazioni.

Una sola certezza, un probabile sacrificio e una necessità impellente: colmare i 55-60 milioni di minori introiti a causa della mancata qualificazione alla Champions League con le cessioni. In attesa di appianare le divergenze con Luciano Spalletti, Damien Comolli ha ben chiaro quale sarà il suo obiettivo primario nella prossima sessione di mercato: vendere bene. Per poi avere margine per reinvestire nell'ottica di far tornare la Juve vincente nel breve termine. La certezza è rappresentata da Kenan Yildiz, unico vero incedibile della rosa, il possibile sacrificio ha le fattezze di uno tra Bremer, Cambiaso, Thuram e Conceiçao, ma è sulle uscite degli esuberi e dei calciatori in bilico che l'ad bianconero si giocherà molto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, senza Champions mancano 55-60 milioni: il primo obiettivo sarà vendere bene

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Juve Rischio Champions: I VERI MOTIVI

Notizie e thread social correlati

Juve, senza Champions sfuma il primo obiettivo: giocherà a LondraLa Juventus conclude la stagione fuori dalla Champions League, classificandosi sesta in campionato.

Atalanta senza Champions ma senza perdite: 60 milioni dalle cessioni e stagione rivalutataL’Atalanta ha concluso la stagione senza ottenere la qualificazione alla Champions League, ma non ha registrato perdite finanziarie.

Temi più discussi: Juve-Alisson, nuovi contatti. Il portiere vuole la Signora anche in caso di Europa League; Juve, la Champions sul campo non manca da 15 anni: sono due i dati che spaventano. E quel paragone Spalletti-Tudor...; Calcio, la caduta degli dei: Juve e Milan mancano la Champions all'ultima giornata; Volata Champions, è la notte della resa dei conti: 4 squadre in corsa per 2 posti.

A 15’ dalla fine (a Torino ne mancano 52’) - Roma e Como in Champions League - Juventus e Milan in Europa League #TorinoJuve #MilanCagliari #VeronaRoma #CremoneseComo x.com

juve, addio al bancomat della next genPossibile sacrificio di uno fra Bremer, Cambiaso, Thuram e Conceiçao, ma l'ad bianconero Comolli è chiamato a generare valore dai calciatori in esubero per reinvestire. Senza contare su cessioni impor ... gazzetta.it

Juventus, Yildiz intoccabile: ma senza Champions qualcuno dovrà pagare il contoYildiz è il volto del futuro, ma senza Champions la Juve deve cercare cessioni: Vlahovic, Bremer e Cambiaso in bilico ... affaritaliani.it