La Juventus ha approvato un piano di riduzione dei costi del valore di 150 milioni di euro, mantenendo invariato il budget di mercato. La squadra ha perso circa 60 milioni di ricavi a causa dell'assenza in Champions League. Tra le misure adottate, ci sono la rinegoziazione di alcuni contratti e la scadenza di altri in breve tempo. Restano da capire come la società intenda compensare questa perdita di entrate e quali giocatori saranno interessati da rinnovi o uscite imminenti.

? Domande chiave Come farà la Juve a compensare i 60 milioni persi senza Champions?. Quali giocatori vedranno il proprio contratto rinegoziato o scadere a breve?. Come influirà l'accordo con l'UEFA sulla libertà di mercato estiva?. Perché il taglio dei costi operativi garantisce stabilità nonostante i risultati?.? In Breve Taglio stipendi Vlahovic, Kostic e Rugani genera 10 milioni di risparmio semestrale.. Riduzione costi fissi prevista tra 20 e 30 milioni per esercizio 202627.. Accordo con UEFA previsto a luglio per sanzione e recupero in 4 anni.. Mancata Champions causa calo ricavi stimato tra 55 e 60 milioni di euro.. La Juventus dispone di fondi consistenti estivo 2026, nonostante la mancata qualificazione alla Champions League, grazie a una ristrutturazione finanziaria che ha abbattuto drasticamente i costi operativi del club. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Juve, budget mercato salvo: il piano taglia i costi di 150 milioni

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