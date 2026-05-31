Tra i giocatori della Juventus, i tre con la migliore fantamedia sono stati un centrocampista, un attaccante e un difensore, mentre i peggiori sono un portiere e due centrocampisti. Il centrocampista ha totalizzato la media più alta, mentre il portiere e due centrocampisti hanno registrato le performance più basse. La squadra ha registrato variazioni significative tra i giocatori, con alcuni che hanno contribuito positivamente e altri che hanno influito negativamente sui punteggi complessivi.

Un amaro finale di campionato, caratterizzato da una sola vittoria in cinque gare, è costato carissimo alla Juventus, che non è riuscita a portare a termine la rimonta in zona Champions. Sesta in classifica, la squadra bianconera ha pagato a caro prezzo sia un non felice inizio di campionato. sotto la guida Tudor, sia la lunga assenza di Vlahovic, che nonostante le tante partite saltate ha chiuso l'anno come secondo giocatore con punteggio al fanta più alto tra i giocatori della Signora. Nel dettaglio, considerando il parametro della fantamedia, ecco i migliori e peggiori tre giocatori di movimento della Juventus al Fantacampionato Gazzetta 2025-26, con almeno 10 partite a voto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juventus, fantabilancio 2025-26: i migliori e i peggiori per fantamedia

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