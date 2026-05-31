Federico, il secondo figlio dell’allenatore della Juventus, ha lasciato il suo ruolo nello staff degli osservatori e si trasferirà come scout al Genoa. Era stato inserito nel settore di scouting della società torinese, ma ora cambierà squadra. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda esclusivamente il passaggio al club ligure. Nessuna altra informazione sui motivi del cambio di incarico o sui dettagli del nuovo ruolo.

Spalletti lascia la Juve. Non si tratta, però, di Luciano né di un terremoto tecnico, ma di Federico e di una semplice scelta di carriera. Il figlio secondogenito dell'allenatore toscano, di professione osservatore, entrato nell'organico juventino nel 2024 sotto la guida di Giuntoli, da luglio si trasferirà al Genoa. Classe 1995, Federico Spalletti, chiamato "Chicco" da amici e parenti e capace di parlare ben 5 lingue, si è laureato in filosofia al Kalamazoo College, in Michigan, e poi ha conseguito un Master in filosofia analitica in Svizzera. "In questo lasso di tempo - scrive su LinkedIn - la mia passione per il calcio non mi ha mai abbandonato, ho anzi sempre più coadiuvato calcio e filosofia, tramite studio di tattica, statistica e analisi dei giocatori". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, Spalletti lascia. Ma è Federico, figlio di Luciano: sarà scout al Genoa

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