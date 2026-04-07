Juve Genoa 2-0 | ma davvero Spalletti non capisce la Juve? | La Juve a freddo – VIDEO di Paolo Rossi

Dopo la vittoria casalinga per 2-0 contro il Genoa, il tecnico ha commentato le difficoltà che la squadra ha incontrato durante la partita. Nel suo intervento, ha analizzato alcune situazioni tattiche e ha espresso dubbi sulla comprensione del gioco da parte dei suoi giocatori. La partita, svolta in un clima di tensione, ha visto la squadra mantenere il risultato nel secondo tempo, nonostante alcune incertezze evidenziate dal tecnico.

di Paolo Rossi Juve Genoa: i dubbi di Spalletti, il tecnico analizza le complessità tattiche emerse dopo la preziosa e solida vittoria casalinga. La recente sfida tra Juventus e Genoa si è conclusa con il punteggio di 2-0. I padroni di casa sono scesi sul campo mettendo in mostra una prestazione di grandissima intensità durante i novanta minuti. Nonostante il netto successo, Luciano Spalletti ha rilasciato dichiarazioni estremamente sorprendenti nel post-partita, destando notevole curiosità. Il tecnico ha confessato apertamente di non riuscire ancora a comprendere a fondo le reali dinamiche della propria formazione, ammettendo una difficoltà che persiste ormai da parecchi mesi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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