La Juventus sta valutando un piano per rafforzare la fascia sinistra dopo l'acquisto di Robertson. L’idea prevede di trovare un sostituto di Cambiaso, per poter finanziare l’operazione Emerson. Il club considera importante il rapporto tra l’allenatore e il giocatore, ritenendo che questo possa influenzare il mercato. La società sta analizzando diverse soluzioni per completare il reparto.

? Punti chiave Chi potrebbe sostituire Cambiaso per finanziare l'operazione Emerson?. Perché il legame tra Spalletti ed Emerson è decisivo per il mercato?. Come influirà la mancata Champions sul budget per la fascia sinistra?. Quali altri giocatori della rosa rischiano la cessione per far quadrare i conti?.? In Breve Mancata qualificazione Champions 2025-26 riduce le risorse finanziarie per il mercato estivo.. Emerson ha collezionato 37 presenze totali con l'Olympique de Marseille in Ligue 1.. Possibile cessione di Andrea Cambiaso o Juan Cabal per generare liquidità societaria.. Scadenza imminente del contratto di Filip Kostic per la gestione del turnover tecnico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Juve, piano Emerson: l’idea per la fascia sinistra dopo Robertson

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