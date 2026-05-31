L'addio di Slot alla Juventus accelera le trattative per il portiere brasiliano Alisson Becker. La partenza del tecnico apre la strada a nuove negoziazioni e potrebbe facilitare l'acquisto. Sul fronte del Liverpool, si cerca un sostituto per Richard Hughes, in modo da sbloccare il mercato e agevolare la cessione. La situazione si sviluppa con incontri e contatti tra i club per definire i dettagli.

? Punti chiave Come influirà l'addio di Slot sulle trattative per il portiere brasiliano?. Chi potrebbe sostituire Richard Hughes e sbloccare il mercato del Liverpool?. Perché il legame tra Spalletti e Alisson favorisce la Juventus?. Quale alternativa ha pronto la dirigenza bianconera in caso di fallimento?.? In Breve L'eventuale arrivo di Andoni Iraola sulla panchina del Liverpool potrebbe stravolgere il mercato.. Il rapporto tra Spalletti e il brasiliano facilita i contatti tra Roma e Torino.. Richard Hughes è il direttore sportivo inglese la cui uscita cambierebbe le trattative.. David De Gea con la Fiorentina rappresenta l'alternativa pronta per la Juventus. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Juve, l’addio di Slot apre la via per il colpo Alisson Becker

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Pain and suffering on the farm: the lack of a car and the agony of grandmother's feet

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