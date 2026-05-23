. I piani per l’attacco. Tutto clamorosamente sospeso, contatti e trattative inclusi. Chi in questa delicatissima settimana si aspettava una voce rassicurante o una presa di posizione ufficiale dalla dirigenza è rimasto profondamente deluso: la Juventus si è trincerata dietro un totale e impenetrabile standby che ha fatto parecchio rumore negli ambienti calcistici. L’operatività quotidiana di base prosegue senza intoppi, ma il resto delle dinamiche, calciomercato compreso, è letteralmente congelato. Gli addetti ai lavori si interrogano con insistenza su cosa accadrà, ma le risposte definitive arriveranno solamente tra un paio di giorni, quando si capirà l’aria che tira attorno alla Continassa a bocce ferme. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kolo Muani dice sì alla Juventus: affare da 30 milioni. Con lui anche Gonzalo Garcia se Vlahovic non rinnova

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Kolo Muani, derniere chance à la Juventus pour la Coupe du Monde

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