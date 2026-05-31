Zhegrova non ha lasciato il segno nella partita, senza riuscire a segnare né a fornire assist. Arrivato come possibile sostituto offensivo, l’attaccante ha avuto un rendimento al di sotto delle aspettative. Negli ultimi 15 anni, nessun altro giocatore con questa posizione ha avuto performance così deludenti in questa fase. La sua presenza in campo non ha portato benefici alla squadra, e non ha contribuito ai risultati offensivi della squadra durante l'incontro.

Più che Zhegrova. Zerova: nessun gol né assist per il kosovaro della Juve, arrivato con grandi aspettative e finito come uno dei peggiori flop stagionali. E con un record poco invidiabile: era dai tempi di Jorge Martinez, detto Malaka, e del settimo posto in classifica con Delneri che un esterno offensivo bianconero non concludeva l'annata totalmente a secco. Il suo futuro, perciò, adesso non può che essere in bilico. All'arrivo a Torino nell'ultimo giorno del mercato estivo, per 14,3 milioni a un anno dalla scadenza del contratto con il Lilla, il ricordo di tutti i tifosi juventini era andato a quella serata di Champions League di quasi un anno prima, quando aveva fatto impazzire la difesa bianconera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, che flop Zhegrova: è l'ala che ha reso meno negli ultimi 15 anni

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