È stato un continuo montaggio e rimontaggio. Forsennato, disordinato, costoso, improduttivo. Dal 2020 la Juventus non vince lo scudetto. Dal 2020 la Juventus non riesce a dare un senso compiuto alla gestione della rosa. Dopo i nove campionati conquistati in serie - l’ultimo con i 31 gol di Ronaldo e Sarri in panchina – i bianconeri hanno chiuso una volta terzi (2023-24), tre volte quarti (2020-21, 2021-22 e 2024-25), una volta settimi (2022-23) e, quest’anno, sono attualmente quinti in A e già eliminati dalle coppe. In Champions non sono mai andati oltre gli ottavi, consolandosi con due Coppe Italia e una Supercoppa italiana. Tutto questo... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, il problema non sono i soldi: 875 milioni negli ultimi 6 anni, radiografia di un mercato flop

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