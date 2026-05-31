Juve buco di 60 milioni senza Champions | piano di tagli radicali

La Juventus deve affrontare un buco di 60 milioni di euro senza la partecipazione alla Champions League. Per coprire questa perdita, sono previsti tagli drastici alla rosa e possibili sacrifici tra i giocatori. La società sta valutando quali calciatori potrebbero essere venduti o lasciati partire. Inoltre, il nuovo accordo UEFA potrebbe influenzare la gestione della squadra e le strategie di mercato nelle prossime settimane.

? Domande chiave Chi sono i giocatori sacrificabili per coprire il buco di bilancio?. Come influirà il nuovo accordo UEFA sulla gestione della rosa?. Quali profili potrebbero essere venduti per ridurre gli ammortamenti?. Perché la dirigenza esclude nuovi interventi economici dalla proprietà?.? In Breve Premio Europa League di 14,4 milioni contro i 42,6 della Champions.. Obiettivo pareggio di bilancio fissato per il ciclo 20272028.. Vlahovic incide per oltre 40 milioni tra ammortamenti e stipendio.. Decisioni UEFA sul Settlement Agreement attese entro fine giugno.. Juventus, piano di risanaggio dopo il vuoto della Champions: mancano 60 milioni per il bilancio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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