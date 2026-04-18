L'Atalanta ha presentato un piano da 60 milioni di euro per far fronte alla possibile mancata partecipazione ai gironi di Champions League. La società ha adottato una strategia finanziaria accurata per coprire il vuoto economico derivante dall'assenza dalla competizione. La gestione mira a mantenere l'equilibrio del bilancio in un momento di incertezza legato alle sorti del torneo continentale.

L’Atalanta si trova a gestire una delicata fase di bilancio in cui la possibile assenza dai gironi della Champions League viene neutralizzata da un piano di gestione finanziaria estremamente strutturato. Nonostante il mancato introito derivante dalla massima competizione europea sia stimabile in circa 60 milioni di euro, il club bergamasco è in grado di pareggiare questa cifra grazie a una serie di operazioni di mercato già pianificate o in fase avanzata. La strategia del tesoretto: come le cessioni compensano il gap europeo. Il modello economico nerazzurro dimostra una resilienza che va oltre il semplice risultato sportivo, trasformando la gestione dei propri asset in una fonte di liquidità costante.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Atalanta, il piano da 60 milioni: mercato che copre il buco Champions

Atalanta-Bayern Monaco, il commento di Fabio Capello | Champions League

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