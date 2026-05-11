La difesa della Juventus si è mostrata nuovamente solida nelle competizioni europee, anche se l’allenatore non ha ancora raggiunto i risultati desiderati. La società sta valutando un rilancio per il difensore Senesi e ha come obiettivo il centrale Kim, con l’intento di rafforzare ulteriormente la linea arretrata. Queste mosse fanno parte di un progetto di potenziamento della rosa in vista delle prossime sfide.

per completare la retroguardia. Se i gol di Dusan Vlahovic stanno illuminando il finale di stagione della Juventus, è la ritrovata compattezza difensiva a permettere ai bianconeri di presentarsi a soli 180 minuti dalla fine con il destino Champions saldamente nelle proprie mani. Dopo un febbraio nero, segnato dall’eliminazione in Coppa e dal pirotecnico 3-3 contro la Roma, Luciano Spalletti ha saputo “tirare la riga”, ricostruendo quel muro che era stato il marchio di fabbrica della squadra. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata I numeri fotografano una solidità impressionante: dal 7 marzo al 9 maggio, in nove partite di campionato, la Juventus ha incassato appena due reti (Pinamonti e Bowie).🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Difesa Juve tornata al top in Europa, ma a Spalletti non basta: rilancio per Senesi e obiettivo Kim

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