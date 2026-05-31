Julie Andrews, all’età di 90 anni, ha pubblicato un video sui social media in cui fa un appello alla comunità scientifica. Nel filmato, l’attrice e cantante invita a sostenere la ricerca medica, senza entrare in dettagli specifici. La sua voce e la sua presenza sono state accompagnate da immagini di repertorio della sua lunga carriera. Il video è stato condiviso in rete e ha ricevuto commenti di supporto.

Novanta anni, una carriera leggendaria alle spalle e una voce che ha accompagnato intere generazioni. Julie Andrews, l’indimenticabile Mary Poppins del cinema mondiale, è tornata sotto i riflettori con un messaggio che travalica il grande schermo e tocca le corde più profonde dell’umanità. L’attrice britannica ha prestato il suo volto e la sua autorevolezza per inaugurare il settimo World Parkinson’s Congress, tenutosi a Phoenix, Arizona, il 24 maggio 2026. Non si è trattato di una semplice apparizione di cortesia. Attraverso un video diffuso sul canale ufficiale della World Parkinson Coalition, la star ha lanciato un appello accorato alla comunità scientifica internazionale e al pubblico, ribadendo la necessità urgente di trovare cure efficaci per questa malattia neurodegenerativa che colpisce milioni di persone nel mondo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Julie Andrews torna a 90 anni in video social per una buona causa: il suo è un appello alla comunità scientifica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Julie Andrews Makes Rare Public Appearance & Fans Cant Stop Crying

Notizie e thread social correlati

Parkinson, a 90 anni Julie Andrews (per tutti Mary Poppins) torna in video e lancia un messaggio per la prevenzione della malattiaA 90 anni, Julie Andrews, nota per il ruolo di Mary Poppins, ha pubblicato un video durante il settimo World Parkinson’s Congress.

Julie Andrews, a 90 anni, sostiene la lotta al Parkinson: "So bene quanto è devastante"Julie Andrews, 90 anni, ha condiviso la propria esperienza con il Parkinson, affermando di conoscere bene quanto questa malattia possa essere...

Temi più discussi: Parkinson, a 90 anni Julie Andrews (per tutti Mary Poppins) torna in video e lancia un messaggio per la prevenzione della malattia; Julie Andrews, il video per la prevenzione del morbo di Parkinson; Julie Andrews torna a mostrarsi dopo anni, la star di Mary Poppins sul Parkinson: È devastante; Julie Andrews, a 90 anni, sostiene la lotta al Parkinson: So bene quanto è devastante.

Julie Andrews torna a mostrarsi dopo anni, la star di Mary Poppins sul Parkinson: È devastanteJulie Andrews, la star di Mary Poppins, è tornata a mostrarsi dopo lungo tempo per una campagna di sensibilizzazione sul Parkinson ... dilei.it

Julie Andrews, a 90 anni l'attrice di Mary Poppins in un video per prevenzione ParkinsonLeggi su Sky TG24 l'articolo Julie Andrews, a 90 anni l'attrice di Mary Poppins in un video per prevenzione Parkinson ... tg24.sky.it