Julie Andrews a 90 anni sostiene la lotta al Parkinson | So bene quanto è devastante

Notizia in breve

Julie Andrews, 90 anni, ha condiviso la propria esperienza con il Parkinson, affermando di conoscere bene quanto questa malattia possa essere devastante. La cantante e attrice ha parlato pubblicamente della sua battaglia contro la condizione, sostenendo la lotta al Parkinson e sensibilizzando sull’argomento. La sua testimonianza è stata rilasciata in un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sulla sua condizione attuale.