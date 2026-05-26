Julie Andrews a 90 anni sostiene la lotta al Parkinson | So bene quanto è devastante
Julie Andrews, 90 anni, ha condiviso la propria esperienza con il Parkinson, affermando di conoscere bene quanto questa malattia possa essere devastante. La cantante e attrice ha parlato pubblicamente della sua battaglia contro la condizione, sostenendo la lotta al Parkinson e sensibilizzando sull’argomento. La sua testimonianza è stata rilasciata in un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sulla sua condizione attuale.
L’icona del cinema mondiale, Julie Andrews, torna a far sentire la propria voce, questa volta per una causa che travalica il grande schermo. A 90 anni, l’indimenticabile interprete di “Mary Poppins” ha voluto lanciare un messaggio di speranza e determinazione in occasione della settima edizione. 🔗 Leggi su Today.it
Does Julie Andrews Still Remember This Line | TCM
Notizie e thread social correlati
La lotta al Parkinson. Asse Reggio-Hollywood, svolta nella diagnosiUna nuova collaborazione tra ricercatori di un'istituzione medica e studiosi di Hollywood sta portando avanti uno studio sulla diagnosi precoce del...
Sushi e solidarietà, un aiuto concreto: coppia di imprenditori sostiene la lotta al tumore al senoDue locali di sushi situati in provincia di Rimini hanno donato una somma significativa alle ragazze del Punto Rosa, un centro di supporto per la...
Si parla di: Un giorno... di prima mattina (1968).
Julie Andrews, 90, Makes Rare Public Appearance to Help Find a Cure for ‘Terrible’ Parkinson’s DiseaseJulie Andrews made a rare public appearance to lend her star power in support of a good cause. The Mary Poppins actress, 90, appeared in a pre-recorded video that played to the surprise of attendees ... ca.news.yahoo.com
Julie Andrews, 90, resurfaces for first appearance in yearsThe legendary actress appeared in a rare video message for a special cause. msn.com