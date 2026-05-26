Julie Andrews a 90 anni sostiene la lotta al Parkinson | So bene quanto è devastante

Da today.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Julie Andrews, 90 anni, ha condiviso la propria esperienza con il Parkinson, affermando di conoscere bene quanto questa malattia possa essere devastante. La cantante e attrice ha parlato pubblicamente della sua battaglia contro la condizione, sostenendo la lotta al Parkinson e sensibilizzando sull’argomento. La sua testimonianza è stata rilasciata in un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sulla sua condizione attuale.

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L’icona del cinema mondiale, Julie Andrews, torna a far sentire la propria voce, questa volta per una causa che travalica il grande schermo. A 90 anni, l’indimenticabile interprete di “Mary Poppins” ha voluto lanciare un messaggio di speranza e determinazione in occasione della settima edizione. 🔗 Leggi su Today.it

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