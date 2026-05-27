A 90 anni, Julie Andrews, nota per il ruolo di Mary Poppins, ha pubblicato un video durante il settimo World Parkinson’s Congress. Nel filmato, l’attrice britannica invita alla prevenzione e sensibilizza sulla malattia. È la sua prima apparizione pubblica in video da quando ha annunciato di convivere con il Parkinson. La registrazione è stata diffusa online e mira a condividere un messaggio di consapevolezza e supporto.

Julie Andrews a 90 anni torna in video per il Parkinson Sempre bellissima, oggi come ieri, Julie Andrews ha preso parte a un filmato per inaugurare il settimo World Parkinson’s Congress. «Buonasera a tutti, sono Julie Andrews e sono lieta di darvi il benvenuto al settimo World Parkinson’s Congress», ha esordito nel video, condiviso su YouTube dalla World Parkinson Coalition. «La vostra partecipazione è fondamentale mentre cerchiamo di trovare una cura per questa terribile malattia. So bene quanto possa essere devastante», ha sottolineato l'attrice inglese. La quale ha quindi concluso: «Possa ognuno di noi diventare un faro di luce per fermarla sul nascere. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Parkinson, a 90 anni Julie Andrews (per tutti Mary Poppins) torna in video e lancia un messaggio per la prevenzione della malattia

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Julie Andrews Rare Video Message Leaves Fans in Tears

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