Jorge Martin ha concluso al secondo posto il Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Dopo la gara, ha commentato che il risultato è stato possibile grazie alla prestazione impressionante di un altro pilota. Martin ha anche affermato di aver ritrovato la fiducia in vista delle prossime gare, dopo un periodo di difficoltà.

Jorge Martin è soddisfatto dopo aver concluso al secondo posto il Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sullo splendido tracciato del Mugello la gara domenicale non ha lesinato in quanto ad emozioni, con il team Aprilia capace di piazzare una sontuosa doppietta (la Casa di Noale non aveva mai vinto in Toscana) davanti al pubblico di casa. Lo spagnolo ha provato a puntare al primo posto, ma oggi il suo vicino di box ne aveva di più e non si poteva battere. La vittoria nella gara odierna è andata a Marco Bezzecchi che ha preceduto Jorge Martin per 3.5 secondi, mentre completa il podio Pecco Bagnaia a 5.0. Quarta posizione per Ai Ogura a 5. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jorge Martin è sincero: “Oggi Bezzecchi è stato impressionante. Ho ritrovato la fiducia dopo Barcellona”

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