Come sta Jorge Martin dopo la brutta caduta nei Test di Barcellona? Il bollettino medico ufficiale

Da oasport.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la caduta durante i Test di Barcellona, sono stati resi noti i risultati degli esami medici sul pilota. Secondo il bollettino ufficiale, sono stati effettuati controlli approfonditi per valutare le sue condizioni. L'esito degli accertamenti ha fornito dettagli sulla sua situazione clinica. L'aggiornamento è stato comunicato alle 15.35, ma al momento non sono state rese note ulteriori informazioni. La situazione si trova sotto controllo e si attende un nuovo aggiornamento.

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AGGIORNAMENTO ORE 15.35. “ A seguito degli esami strumentali a cui si è sottoposto Jorge Martin presso l’Ospedale Università Dexeus di Barcellona, non risultano fratture “, si legge nel bollettino medico diffuso dall’Aprilia dopo gli ulteriori accertamenti effettuati in ospedale che hanno escluso la presenza di eventuali microfratture. — Il disastroso weekend di Barcellona sembra non avere mai fine. Il Gran Premio di ieri ha sottolineato i gravi problemi di sicurezza dal tracciato catalano, con due bandiere rosse ed altrettanti gravi incidenti. Ad avere la peggio sono stati Alex Marquez e Johann Zarco che dovranno rimanere per un po’ lontano dalle gare. 🔗 Leggi su Oasport.it

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