Come sta Jorge Martin dopo la brutta caduta nei Test di Barcellona? Il bollettino medico ufficiale
Dopo la caduta durante i Test di Barcellona, sono stati resi noti i risultati degli esami medici sul pilota. Secondo il bollettino ufficiale, sono stati effettuati controlli approfonditi per valutare le sue condizioni. L'esito degli accertamenti ha fornito dettagli sulla sua situazione clinica. L'aggiornamento è stato comunicato alle 15.35, ma al momento non sono state rese note ulteriori informazioni. La situazione si trova sotto controllo e si attende un nuovo aggiornamento.
AGGIORNAMENTO ORE 15.35. “ A seguito degli esami strumentali a cui si è sottoposto Jorge Martin presso l’Ospedale Università Dexeus di Barcellona, non risultano fratture “, si legge nel bollettino medico diffuso dall’Aprilia dopo gli ulteriori accertamenti effettuati in ospedale che hanno escluso la presenza di eventuali microfratture. — Il disastroso weekend di Barcellona sembra non avere mai fine. Il Gran Premio di ieri ha sottolineato i gravi problemi di sicurezza dal tracciato catalano, con due bandiere rosse ed altrettanti gravi incidenti. Ad avere la peggio sono stati Alex Marquez e Johann Zarco che dovranno rimanere per un po’ lontano dalle gare. 🔗 Leggi su Oasport.it
Le lacrime di gioia di Jorge Martin dopo la vittoria a Le Mans in MotoGP
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Jorge Martin vittima di una brutta caduta nei Test di Barcellona: trasportato al centro medico
Leggi anche: Jorge Martin vittima di una brutta caduta nei Test di Barcellona. Lo spagnolo trasportato al centro medico
Questa è l’immagine della caduta di Jorge Martin in Curva 12, durante le FP1 di stamattina, che hanno visto Alex Marquez come il pilota più veloce. Lo spagnolo sembra essere andato ad impattare contro la moto, ma sembra essersela cavata con un dolore al - Facebook facebook
#MotoGP #CatalanGP Jorge Martin: Sono molto contento di come stanno andando le cose. Barcellona è una pista impegnativa e, soprattutto lo scorso anno, è stata molto difficile per noi. L'obiettivo sarà quindi lavorare per capire quali cambiamenti apportare, x.com
MotoGP - Aprilia si rifiuta di lasciar andare Jorge Martin: Yamaha pensava di avere la sua superstar... Le Mans potrebbe aver fatto saltare tutto reddit
Martin, sospiro di sollievo: confermata l’assenza di frattureAnche dagli accertamenti eseguiti presso l'Ospedale Universitario Dexeus non emergono fratture per Jorge Martin dopo la caduta di stamattina ... formulapassion.it
Jorge Martin cade nei test di Barcellona: come sta il pilota dell'ApriliaJorge Martin stava effettuando i test collettivi della MotoGp dopo il Gp di Barcellona. In ospedale sarà sottoposto a esami a gamba e braccia ... corriere.it