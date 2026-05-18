Come sta Jorge Martin dopo la brutta caduta nei Test di Barcellona? Il bollettino medico ufficiale

Dopo la caduta durante i Test di Barcellona, sono stati resi noti i risultati degli esami medici sul pilota. Secondo il bollettino ufficiale, sono stati effettuati controlli approfonditi per valutare le sue condizioni. L'esito degli accertamenti ha fornito dettagli sulla sua situazione clinica. L'aggiornamento è stato comunicato alle 15.35, ma al momento non sono state rese note ulteriori informazioni. La situazione si trova sotto controllo e si attende un nuovo aggiornamento.

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