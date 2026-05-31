Jonathan Milan ha vinto in volata l’ultima tappa del Giro d’Italia 2026. Dopo la corsa, ha dichiarato che chiudere il Giro con una vittoria è importante a livello di testa. La vittoria ha suscitato emozioni di rabbia, prepotenza e cuore. La corsa si è conclusa con Milan che ha superato gli avversari negli ultimi metri, portando a casa la vittoria. La tappa finale si è svolta in un percorso pianeggiante, con il ciclista che ha mostrato determinazione fino all’arrivo.

Di rabbia, di prepotenza, di cuore. Jonathan Milan ha vinto in volata l’ultima tappa del Giro d’Italia 2026. Dopo aver mancato l’appuntamento con il successo in più occasioni, il corridore in forza alla Lidl-Trek è arrivato per primo al traguardo di Roma, che ha ospitato nella sua struggente bellezza la frazione finale della Corsa Rosa con un percorso lungo 131 km. Ottima l’azione dell’azzurro, il quale ha lanciato lo sprint alla sua maniera ritrovando un sorriso che sembrava perso precedendo Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta) e Paul Penhoet (Groupama – FDJ United). Visibilmente soddisfatto, il nativo di Tolmezzo ha commentato quanto... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jonathan Milan sollevato: “Chiudere il Giro con una vittoria è importante a livello di testa”

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