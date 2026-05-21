Jonathan Milan si è mostrato deluso dopo le prime sei tappe del Giro d'Italia 2026, un'edizione che non ha soddisfatto le sue aspettative. Il velocista, considerato tra i favoriti, ha partecipato a tre volate senza riuscire a conquistare una vittoria e ha commentato che le possibilità di successo sono poche in questa corsa. La corsa prosegue con l’obiettivo di migliorare i risultati, mentre Milan si prepara per la prossima tappa che si svolgerà a Milano.

Il Giro d’Italia 2026 non sta prendendo la piega desiderata e auspicata da Jonathan Milan, che si è presentato all’appuntamento come uno dei velocisti più accreditati e che dopo sei tappe (di cui ben tre risolte in volata) non è ancora riuscito ad alzare le braccia al cielo. Il 25enne friulano sperava di conquistare la prima maglia rosa sul traguardo di Burgas, ma lo sprint condizionato da una caduta in Bulgaria non gli ha sorriso: si è ritrovato da solo, ha provato a lanciarsi, ma nonostante la potenza sprigionata si è dovuto accontentare della quarta posizione, battuto dal francese Paul Magnier. Si sperava in un epilogo più felice a Sòfia,... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jonathan Milan sconsolato: “Ci sono poche possibilità in un Grande Giro. Testa a Milano”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Torre Milano, gli abitanti tremano per il rischio confisca: “La demolizione è una possibilità concreta. Ci sono danni fino a 50 milioni”Milano, 4 aprile 2026 – Nella partita a scacchi dell’urbanistica milanese il faro è puntato sulla sentenza di primo grado, che dovrebbe arrivare...

Giro d’Italia 2026: in volata a Burgas la spunta Paul Magnier. Delusione per Jonathan MilanCi si aspettava una Maglia Rosa tricolore al termine della prima tappa del Giro d’Italia 2026 che è scattato dalla Bulgaria.

Jonathan Milan sconsolato: Ci sono poche possibilità in un Grande Giro. Testa a MilanoIl Giro d'Italia 2026 non sta prendendo la piega desiderata e auspicata da Jonathan Milan, che si è presentato all'appuntamento come uno dei velocisti più ... oasport.it

Jonathan Milan: 'Spendo troppe energie nello sprint, non fa bene a aerodinamica e potenza'Il ciclismo italiano attende il via del Tour de France, fissato per sabato 5 luglio a Lilla, con particolare trepidazione. La corsa scatta con una tappa per velocisti, che darà la grande opportunità ... it.blastingnews.com