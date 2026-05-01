Il tennista ha dichiarato di aver disputato partite ad alto livello con il suo avversario e di considerare questa vittoria come significativa. Tra poche ore tornerà a giocare nei quarti di finale di un torneo importante, ma nel frattempo si è detto soddisfatto per aver raggiunto l’obiettivo di questa settimana, ovvero ritrovare fiducia nelle proprie capacità.

Tra poche ore tornerà nuovamente in campo per un impegnativo match dei quarti di finale, ma nel mentre non nasconde la propria soddisfazione per una settimana che fin qui gli ha consentito di centrare l’obiettivo principale, ritrovare fiducia nei propri mezzi. Berrettini vuole tornare in alto e lavora per riuscire nel suo intento. Negli ottavi di finale del torneo Challenger 175 di Cagliari Matteo Berrettini firma un risultato eccellente superando l’argentino Mariano Navone, testa di serie numero 1, con il punteggio di 7-5 6-3 e oggi pomeriggio affronterà l’impegnativa sfida contro il polacco Hubert Hurkacz. L’ex numero sei del mondo, ai microfoni del torneo, ha commentato così la vittoria sul tennista sudamericano: “ Per me è una vittoria importante, perché ho giocato un match di livello molto molto alto.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Berrettini: “Ho giocato ad alto livello con Navone. Per me è una vittoria importante”

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