Jonas Vingegaard | È davvero speciale aver vinto Giro Tour e Vuelta

Da oasport.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jonas Vingegaard ha conquistato la Tripla Corona vincendo il Giro d’Italia 2026, il Tour e la Vuelta. Dopo aver dominato le due corse precedenti, oggi a Roma ha ottenuto anche il Trofeo Senza Fine. Era il grande favorito e ha mantenuto le aspettative, portando a termine un percorso di successo che include tre grandi vittorie in tre grandi giri.

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Tripla Corona per Jonas Vingegaard. Era il grande favorito e non ha tradito le aspettative: il danese ha dominato il Giro d’Italia 2026 e oggi a Roma si è andato a prendere il Trofeo Senza Fine, dopo i due trionfi al Tour e quello alla Vuelta dello scorso anno. Tutto semplice per il fuoriclasse del Team Visma Lease a Bike, per lui anche cinque successi parziali. Adesso l’obiettivo è spostato verso il Tour de France, verso la sfida a Tadej Pogacar. Le sue parole nel dopo gara: “Aver vinto il Giro e metterlo in bacheca con Tour e Vuelta è davvero speciale: è difficile trovare le parole”. E ancora: “Avere qui la mia famiglia e baciarla è stato eccezionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Jonas Vingegaard: “È davvero speciale aver vinto Giro, Tour e Vuelta”
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