Solo otto ciclisti hanno conquistato almeno una volta la Tripla Corona, vincendo il Giro d’Italia, il Tour de France e la Vuelta. Tra questi, ci sono stati due francesi, uno dei quali nel 1963, e anche un danese nel 2023. La lista include altri sei campioni, tutti capaci di ottenere almeno una di queste tre grandi vittorie nelle rispettive carriere.

Jonas Vingegaard è l’ottavo cavaliere del Sacro Graal del ciclismo, la Tripla Corona, che viene assegnata a chi vince in carriera almeno per una volta il Giro d’Italia, il Tour de France e la Vuelta. Non esiste un trofeo a identificarla, ma è ambitissima e costituisce una delle sfide più grandi per i campioni. Si sono disputate 301 edizioni di queste corse che sono la leggenda del ciclismo: 109 del Giro (è nato nel 1909), 112 del Tour (1903), 80 della Vuelta (1935). A vincerli tutti e tre ci sono riusciti appunto soltanto otto giganti: nell’ordine di ingresso, il francese Jacques Anquetil, Felice Gimondi, il belga Eddy Merckx, Il francese Bernard Hinault, lo spagnolo Alberto Contador, Vincenzo Nibali e il britannico Chris Froome. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da Anquetil a Vingegaard: Giro-Tour-Vuelta, la Tripla Corona è affare da fenomeni

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