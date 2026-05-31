Da Anquetil a Vingegaard | Giro-Tour-Vuelta la Tripla Corona è affare da fenomeni

Da gazzetta.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Solo otto ciclisti hanno conquistato almeno una volta la Tripla Corona, vincendo il Giro d’Italia, il Tour de France e la Vuelta. Tra questi, ci sono stati due francesi, uno dei quali nel 1963, e anche un danese nel 2023. La lista include altri sei campioni, tutti capaci di ottenere almeno una di queste tre grandi vittorie nelle rispettive carriere.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Jonas Vingegaard è l’ottavo cavaliere del Sacro Graal del ciclismo, la Tripla Corona, che viene assegnata a chi vince in carriera almeno per una volta il Giro d’Italia, il Tour de France e la Vuelta. Non esiste un trofeo a identificarla, ma è ambitissima e costituisce una delle sfide più grandi per i campioni. Si sono disputate 301 edizioni di queste corse che sono la leggenda del ciclismo: 109 del Giro (è nato nel 1909), 112 del Tour (1903), 80 della Vuelta (1935). A vincerli tutti e tre ci sono riusciti appunto soltanto otto giganti: nell’ordine di ingresso, il francese Jacques Anquetil, Felice Gimondi, il belga Eddy Merckx, Il francese Bernard Hinault, lo spagnolo Alberto Contador, Vincenzo Nibali e il britannico Chris Froome. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

da anquetil a vingegaard giro tour vuelta la tripla corona 232 affare da fenomeni
© Gazzetta.it - Da Anquetil a Vingegaard: Giro-Tour-Vuelta, la Tripla Corona è affare da fenomeni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

HIGHLIGHTS | Ya hay rival para Vingegaard | GIRO DE ITALIA 2026 | 7ª ETAPA - RESUMEN

Video HIGHLIGHTS | Ya hay rival para Vingegaard | GIRO DE ITALIA 2026 | 7ª ETAPA - RESUMEN

Notizie e thread social correlati

Vingegaard nella leggenda: conquista il Giro d’Italia e completa la Tripla CoronaJonas Vingegaard ha vinto la 109ª edizione del Giro d’Italia, aggiudicandosi anche la ventesima tappa con arrivo in salita a Piancavallo.

Vingegaard trionfa al Giro: tripla corona e dominio sulle vetteJonas Vingegaard ha vinto la 109ª edizione del Giro d’Italia, indossando la maglia rosa e conquistando la classifica generale.

Temi più discussi: Minimo sforzo, massimo risultato, tripla corona: Vingegaard, la leggenda del Re Pescatore; Jonas Vingegaard vince anche a Piancavallo. Il Giro è suo. A Roma l’ultima tappa; Ciclismo, Vingegaard trionfa a Piancavallo, il Giro è suo - Radio Studio90 Italia; Dopo Anquetil, Gimondi, Merckx, Hinault, Contador, Nibali e Froome, sarà Vingegaard l'8° re di Roma: 'Rosa bellissima'.

giro tour vuelta da anquetil a vingegaardDa Anquetil a Vingegaard: Giro-Tour-Vuelta, la tripla corona è affare da fenomeniOltre al francese nel 1963 e al danese oggi, soltanto altri sei campionissimi sono riusciti a vincere almeno una volta la corsa rosa, la Grande Boucle e la Vuelta. Due sono italiani: Nibali e Gimondi ... msn.com

giro tour vuelta da anquetil a vingegaardVingegaard, Piancavallo lo incorona re del Giro d'ItaliaPORDENONE - Jonas Vingegaard sul trono di Piancavallo conquista il Giro d’Italia 2026, in attesa dell’ufficialità dopo la passerella conclusiva di Roma. Con questo sigillo, ... ilgazzettino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web