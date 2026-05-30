Jonas Vingegaard ha vinto il Giro d’Italia, arrivando con un ampio margine sugli avversari. Con questa vittoria, diventa l’ottavo ciclista nella storia a conquistare questa gara. La sua vittoria si è concretizzata dopo tre settimane di corse intense, con vittorie in diverse tappe e una leadership consolidata negli ultimi giorni. La sua performance ha permesso di superare la concorrenza nelle fasi decisive, assicurandosi il primo posto finale.

Con un largo vantaggio su tutti gli altri, diventando l'ottavo ciclista nella storia a vincere almeno una volta i giri d'Italia, Francia e Spagna Il ciclista danese Jonas Vingegaard, 29 anni, ha vinto il Giro d’Italia; manca ancora l’ultima tappa, quella di domenica a Roma, che però non cambierà la classifica finale. Vingegaard ha vinto alla sua prima partecipazione, con grandi distacchi su tutti gli avversari e rispettando i pronostici che lo vedevano come il netto favorito. Come sempre accade nelle corse ciclistiche di tre settimane, ha fatto la differenza nelle tappe di montagna, nelle quali ha dimostrato di non avere rivali. Ha vinto infatti cinque delle sei tappe con arrivo in salita, compresa quella di sabato pomeriggio a Piancavallo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Jonas Vingegaard ha vinto il Giro d’Italia

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Jonas Vingegaard - Interview at the finish - Stage 9 - Giro d'Italia 2026

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