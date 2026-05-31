Jodar nuovamente travolto dalle polemiche al Roland Garros | il video in cui ignora la piccola mascotte
Al Roland Garros, Rafael Jodar è stato ripreso mentre ignora una bambina mascotte all'ingresso in campo. Il video mostra l’allenatore spagnolo distolto e senza interagire con la piccola, suscitando polemiche. Già coinvolto in un episodio con una raccattapalle, questa nuova scena ha attirato l’attenzione sui comportamenti di Jodar durante il torneo. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata finora.
Rafael Jodar di nuovo nella bufera al Roland Garros. Dopo il caso della raccattapalle, lo spagnolo ignora la bambina mascotte all'ingresso in campo: il video. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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