Jodar nuovamente travolto dalle polemiche al Roland Garros | il video in cui ignora la piccola mascotte

Notizia in breve

Al Roland Garros, Rafael Jodar è stato ripreso mentre ignora una bambina mascotte all'ingresso in campo. Il video mostra l’allenatore spagnolo distolto e senza interagire con la piccola, suscitando polemiche. Già coinvolto in un episodio con una raccattapalle, questa nuova scena ha attirato l’attenzione sui comportamenti di Jodar durante il torneo. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata finora.