Roland Garros Jodar ha spinto una raccattapalle? Il video e la smentita

Il tennista spagnolo Rafa Jodar è stato coinvolto in un episodio durante il Roland Garros 2026, in cui si è diffuso un video che lo mostrava spingere una raccattapalle. Tuttavia, è stata diffusa una smentita ufficiale che nega l’accaduto, precisando che il video è stato alterato o fuori contesto. La Federazione tennistica ha confermato di aver avviato verifiche sull’episodio.

(Adnkronos) – Caso Rafa Jodar al Roland Garros 2026. Oggi, venerdì 29 maggio, il tennista spagnolo è volato agli ottavi di finale dello Slam di Parigi, battendo l'americano Alex Michelsen nel terzo turno al termine di una partita-maratona terminata al quinto set e caratterizzata da una presunta spinta di Jodar a una raccattapalle che si. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Esordio devastante di RAFA JODAR. Nella prima partita in carriera al Roland Garros, batte Kovacevic (reduce dalla SF di Amburgo) 61 60 64. Ha vinto 16 degli ultimi 19 match. L'ultimo tennista a cedere meno game al suo esordio al RG? Djokovic nel 2005 (3 x.com

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