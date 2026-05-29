Roland Garros Jodar ha spinto una raccattapalle? Il video e la smentita

Da webmagazine24.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il tennista spagnolo Rafa Jodar è stato coinvolto in un episodio durante il Roland Garros 2026, in cui si è diffuso un video che lo mostrava spingere una raccattapalle. Tuttavia, è stata diffusa una smentita ufficiale che nega l’accaduto, precisando che il video è stato alterato o fuori contesto. La Federazione tennistica ha confermato di aver avviato verifiche sull’episodio.

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(Adnkronos) – Caso Rafa Jodar al Roland Garros 2026. Oggi, venerdì 29 maggio, il tennista spagnolo è volato agli ottavi di finale dello Slam di Parigi, battendo l'americano Alex Michelsen nel terzo turno al termine di una partita-maratona terminata al quinto set e caratterizzata da una presunta spinta di Jodar a una raccattapalle che si. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Rafael Jodar has got it all going on!

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