Sorteggio Roland Garros 2026 | Sinner rischia un 3° turno da brividi! Jodar e Fonseca tra le opzioni
Il 21 maggio alle 14:00 si terrà il sorteggio di Roland Garros 2026, che definirà il percorso di Jannik Sinner e degli altri giocatori nel torneo. Tra le possibili sfide per l’italiano ci sono incontri al terzo turno che potrebbero risultare molto difficili. Tra le opzioni di avversari ci sono il tennista spagnolo Jodar e il portoghese Fonseca. La composizione del tabellone sarà resa nota in questa occasione, indicando i potenziali incontri e i percorsi dei partecipanti.
Giovedì 21 maggio (ore 14:00) conosceremo il cammino di Jannik Sinner e degli altri protagonisti del secondo Slam della stagione. Il sorteggio del tabellone principale del Roland Garros, in programma dal 24 maggio al 7 giugno (tabellone principale), definirà il percorso dei giocatori verso il titolo. Sinner si presenta a Parigi da principale favorito, anche alla luce dell’assenza del suo grande rivale, Carlos Alcaraz, fermato da un infortunio al polso. L’azzurro, da numero 1 del seeding, avrà un percorso delineato in base al proprio status. Ecco, nel dettaglio, gli incroci previsti dal tabellone: Primo turno (debutto): sfida contro un avversario non testa di serie, quindi un giocatore ammesso direttamente nel main draw, un qualificato oppure una wild card. 🔗 Leggi su Oasport.it
Roland-Garros 2025 — The Movie
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