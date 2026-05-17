Sorteggio Roland Garros 2026 | Sinner rischia un 3° turno da brividi! Jodar e Fonseca tra le opzioni

Il 21 maggio alle 14:00 si terrà il sorteggio di Roland Garros 2026, che definirà il percorso di Jannik Sinner e degli altri giocatori nel torneo. Tra le possibili sfide per l’italiano ci sono incontri al terzo turno che potrebbero risultare molto difficili. Tra le opzioni di avversari ci sono il tennista spagnolo Jodar e il portoghese Fonseca. La composizione del tabellone sarà resa nota in questa occasione, indicando i potenziali incontri e i percorsi dei partecipanti.

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