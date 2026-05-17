Sorteggio Roland Garros 2026 | Sinner rischia un 3° turno da brividi! Jodar e Fonseca tra le opzioni

Da oasport.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 21 maggio alle 14:00 si terrà il sorteggio di Roland Garros 2026, che definirà il percorso di Jannik Sinner e degli altri giocatori nel torneo. Tra le possibili sfide per l’italiano ci sono incontri al terzo turno che potrebbero risultare molto difficili. Tra le opzioni di avversari ci sono il tennista spagnolo Jodar e il portoghese Fonseca. La composizione del tabellone sarà resa nota in questa occasione, indicando i potenziali incontri e i percorsi dei partecipanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Giovedì 21 maggio (ore 14:00) conosceremo il cammino di Jannik Sinner e degli altri protagonisti del secondo Slam della stagione. Il sorteggio del tabellone principale del Roland Garros, in programma dal 24 maggio al 7 giugno (tabellone principale), definirà il percorso dei giocatori verso il titolo. Sinner si presenta a Parigi da principale favorito, anche alla luce dell’assenza del suo grande rivale, Carlos Alcaraz, fermato da un infortunio al polso. L’azzurro, da numero 1 del seeding, avrà un percorso delineato in base al proprio status. Ecco, nel dettaglio, gli incroci previsti dal tabellone: Primo turno (debutto): sfida contro un avversario non testa di serie, quindi un giocatore ammesso direttamente nel main draw, un qualificato oppure una wild card. 🔗 Leggi su Oasport.it

sorteggio roland garros 2026 sinner rischia un 3176 turno da brividi jodar e fonseca tra le opzioni
© Oasport.it - Sorteggio Roland Garros 2026: Sinner rischia un 3° turno da brividi! Jodar e Fonseca tra le opzioni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Roland-Garros 2025 — The Movie

Video Roland-Garros 2025 — The Movie

Sullo stesso argomento

Sinner potrebbe trovare subito Jodar ai primi due turni del Roland Garros! Sarà decisiva Roma per il sorteggioJannik Sinner è stato messo a dura prova da Rafael Jodar nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid, riuscendo poi ad avere la meglio con il...

Sorteggio ATP Madrid 2026: Sinner in rotta di collisione con Fonseca o Jodar, Musetti poco fortunatoIl quadro è ormai definito: il tabellone principale dell’edizione 2026 del Masters 1000 di Madrid è stato ufficializzato.

sorteggio roland garros sorteggio roland garros 2026Roland-Garros 2026: Bartoli allenerà due giocatrici nelle qualificazioni a ParigiMarion Bartoli, ex top 10 mondiale, seguirà due giocatrici nelle qualificazioni di Roland-Garros nei prossimi giorni. Dopo la fine del torneo di Roma, tutti gli occhi degli osservatori del tennis sara ... msn.com

sorteggio roland garros sorteggio roland garros 2026Sorteggio Roland Garros 2026: Sinner rischia un 3° turno da brividi! Jodar e Fonseca tra le opzioniGiovedì 21 maggio (ore 14:00) conosceremo il cammino di Jannik Sinner e degli altri protagonisti del secondo Slam della stagione. Il sorteggio del ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web