Joe Hendry ha iniziato a comparire in diverse occasioni nel programma NXT nel 2025, dopo aver riscosso popolarità nell’estate 2024 sia online sia nella TNA. Jeff Jarrett, figura di rilievo nel settore, ha commentato che Hendry ha una finestra di opportunità che si sta chiudendo. La collaborazione tra la TNA e la WWE ha facilitato le sue apparizioni nel circuito di sviluppo. Finora, Hendry ha partecipato a più incontri e segmenti, consolidando la sua presenza nel roster.

Nell’estate del 2024, Joe Hendry è diventato un fenomeno virale, tanto sul web quanto dentro la TNA. Grazie ai rapporti tra la TNA e la WWE, nel corso del 2025 ha fatto numerose apparizioni ad NXT. Dopo quattro anni trascorsi nella TNA, lo scorso novembre è approdato ufficialmente alla WWE. A febbraio ha conquistato l’ NXT Championship in un ladder match. La sua prima apparizione a SmackDown risale allo scorso dicembre, mentre il debutto a Raw è arrivato il mese scorso. Da allora ha intonato più volte la sua canzone dedicata al licenziamento di Logan Paul e si è alleato con gli Street Profits contro The Vision. Le riserve di Jeff Jarrett sul personaggio di Hendry. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Jeff Jarrett lancia l’allarme Joe Hendry in WWE: “Ha una finestra che si sta chiudendo”

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