Joe Hendry ha annunciato di essere impegnato nella realizzazione di un album originale, con il supporto della WWE Music. L’atleta ha specificato che il progetto musicale sarà pubblicato quest’estate. La WWE ha confermato di sostenere il suo lavoro, senza fornire ulteriori dettagli sulla data di uscita o sul contenuto dell’album. La notizia è stata comunicata tramite dichiarazioni ufficiali di Hendry.

Joe Hendry ha in programma un grande progetto musicale e ha dichiarato che la WWE lo sta sostenendo pienamente: quest’estate uscirà un vero e proprio album. Parlando con Chris Van Vliet, Hendry ha rivelato di aver registrato un intero album insieme a WWE Music e che l’uscita è prevista per questa estate. Ha spiegato che la maggior parte del lavoro è stata registrata a New York, negli studi della WWE, dove ha collaborato con il team musicale della compagnia per realizzare il progetto: “Posso fare un’anteprima esclusiva qui. Non l’ho ancora detto a nessuno, ma ho registrato un album con WWE Music. Uscirà quest’estate. Abbiamo registrato la maggior parte del materiale a New York, negli studi della WWE”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Joe Hendry conferma: “Sto lavorando a un album originale con WWE Music”

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Joe Hendry Concert on WWE SmackDown | December 26, 2025

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