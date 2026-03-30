Transporter – Extreme | tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Italia 1

Transporter – Extreme: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, lunedì 30 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Transporter – Extreme, film del del 2005 diretto da Louis Leterrier, e prodotto da Luc Besson, anche co-sceneggiatore, con protagonista Jason Statham. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Frank Martin, ex mercenario, cambia lavoro e diventa autista della famiglia del ministro Billings, un personaggio importante della narcotici il quale tenta di far approvare leggi restrittive contro la droga. Il compito principale di Frank è di scortare a scuola il figlio, tutto procede per il meglio fino a quando il bambino viene rapito. 🔗 Leggi su Tpi.it

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