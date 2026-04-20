Blacklight | tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Italia 1

Stasera, lunedì 20 aprile 2026, alle 21:20 su Italia 1, viene trasmesso il film Blacklight. Si tratta di un thriller d’azione del 2022 diretto da Mark Williams, con protagonisti Liam Neeson e Tim Draxl. La pellicola racconta una storia di suspense e tensione, e il cast comprende anche altri interpreti noti nel genere. La trasmissione si inserisce nel palinsesto serale del canale.

Blacklight: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, lunedì 20 aprile 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Blacklight, film di genere thrillerazione del 2022 diretto da Mark Williams con Liam Neeson e Tim Draxl. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Il film racconta la storia di Travis Block, un agente dell’FBI in pensione. Ora che non è più in servizio, l’uomo è incaricato di aiutare gli agenti sotto copertura, quando questi si ritrovano in situazioni scomode o qualora la loro identità fittizia venga a galla. Quando si ritrova a tirare fuori dai guai l’agente Dusty, Travis fa una scioccante scoperta, che metterà a dura prova il suo codice morale: l’agente viene a conoscenza di una fatale cospirazione all’interno dei suoi ranghi, che coinvolge anche i più alti livelli di grado.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Blacklight: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Italia 1 Notizie correlate Transporter – Extreme: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Italia 1Transporter – Extreme: trama, cast e streaming del film su Italia 1 Questa sera, lunedì 30 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda... Cena con delitto – Knives Out: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Rai 2Questa sera, 16 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Cena con delitto – Knives Out, film giallo del 2019 scritto e diretto da Rian Johnson. Tutti gli aggiornamenti Blacklight: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Italia 1Questa sera, lunedì 20 aprile 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Blacklight, film di genere thriller/azione del 2022 diretto da Mark Williams con Liam Neeson e Tim Draxl. Ma vediamo insieme ... tpi.it Tutto Quello che Resta di Te streamingScopri dove vedere Tutto Quello che Resta di Te in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di Tutto Quello che Resta di Te in gratis con pubblicità, abbonamento, ... comingsoon.it