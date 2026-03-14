Il film di Darren Aronofsky arriva in prima visione TV. Uscito nel 2022, si è aggiudicato due Premi Oscar, uno per l'interpretazione di Fraser e l'altro per il lavoro sul trucco Approfittando dell'avvicinarsi della notte degli Oscar, arriva in prima visione TV il pluripremiato The Whale, il film di Darren Aronofsky con un grande Brendan Fraser come protagonista assoluto. La pellicola, che all'epoca si era aggiudicata due Oscar - uno per l'interpretazione di Fraser e l'altro per il lavoro sul trucco - andrà in onda stasera su Rai 3 alle 21:25. Quindi, preparate i fazzoletti perché si tratta di una storia profondamente commovente. The Whale: la trama completa del film Il film racconta una storia intensa e molto intima ambientata quasi interamente in un appartamento. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Whale: trama, cast e durata del film con Brendan Fraser stasera su Rai 3

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