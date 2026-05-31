L’Atalanta sta valutando l’acquisto di Ardon Jashari, attualmente in forza al Milan. Il difensore, che ha trascorso una stagione segnata da un grave infortunio, desidera tornare a giocare con continuità. La società bergamasca sta considerando un possibile trasferimento, anche se non sono stati ancora definiti i dettagli dell’operazione. Jashari cerca di rilanciarsi in Serie A dopo un’annata difficile.

Reduce da una stagione deludente con il Milan per via di un grave infortunio che lo ha bloccato nella prima parte di stagione, Ardon Jashari vuole tornare ad essere protagonista per il prossimo campionato. Ardon Jashari potrebbe finire nel mirino dell’Atalanta (Ansa Foto) – calciomercato.it Il classe 2002 vorrebbe essere un punto fermo del Milan, ma molto dipenderà da quello che sarà il prossimo allenatore dei rossoneri che dovrà dare il suo parere sull’ex Bruges. Secondo quanto affermato da Matteo Moretto, Jashari potrebbe finire nel mirino dell’Atalanta con Cristiano Giuntoli che apprezza molto il centrocampista. L’ex direttore sportivo della Juventus provò a portare il giocatore in bianconero in passato e potrebbe fare un nuovo tentativo per lui, questa volta con l’obiettivo di portarlo a Bergamo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Jashari potrebbe cambiare maglia in Serie A: ci pensa l’Atalanta di Giuntoli

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