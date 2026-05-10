In casa Atalanta si parla di un possibile ritorno di Giuntoli e Thiago Motta, con voci che circolano riguardo a una loro possibile collaborazione per la prossima stagione. La società sta valutando diverse opzioni per il futuro della squadra, mentre Cristiano, attuale allenatore, sta lavorando con il gruppo per prepararsi alle sfide imminenti. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma le trattative sono in corso.

In casa Atalanta si respira aria di cambiamenti in vista della prossima stagione. Cristiano Giuntoli sarà probabilmente il nuovo direttore sportivo e il suo arrivo potrebbe portare a un cambio anche in panchina, con Raffaele Palladino a rischio esonero e Thiago Motta che rientrerebbe nella lista dei nerazzurri dopo un possibile arrivo già l’estate scorsa. L’Atalanta potrebbe riunire Giuntoli e Thiago Motta. Come riportato dal Corriere dello Sport, Palladino ha ancora un anno di contratto, ma il club sta facendo delle riflessioni; e Thiago Motta è il nome forte da cui la Dea potrebbe ripartire. La decisione passerà dalla possibile qualificazione alla prossima Conference League.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - All’Atalanta potrebbe esserci la reunion di Giuntoli e Thiago Motta

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