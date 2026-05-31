Jannik Sinner ha accusato un malore durante una gara automobilistica virtuale, problema che si è ripresentato anche al Roland Garros, dove ha subito una sconfitta inaspettata contro Juan Manuel Cerundolo. La perdita ha segnato un'imprevista battuta d’arresto per il tennista, che aveva mostrato segnali di difficoltà anche in precedenti competizioni. La partita si è conclusa con un risultato che ha sorpreso gli addetti ai lavori, evidenziando un momento complicato per l’atleta.

C'è un problema. E quel problema si è ripresentato al Roland Garros: il crollo e la sconfitta, inimmaginabile, contro Juan Manuel Cerundolo. Il tutto a un game dalla vittoria per tre set a zero. Si parla di Jannik Sinner. Del suo problema. E delle strade che sta percorrendo per risolverlo. Tra queste c'è anche un avanguardistico sistema tecnologico che il numero uno del mondo utilizza da tempo per allenare la concentrazione e monitorare le proprie condizioni psicofisiche. In questi giorni, dopo l'eliminazione parigina, il ragazzo di San Candido ha intensificato il lavoro con un kit composto da sensori applicati alla fronte e collegati a un software in grado di registrare parametri come attività cerebrale, frequenza cardiaca e respirazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, la gara automobilistica virtuale: alle origini del suo malore...

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Jannik Sinner & Jakub Mensik Practice Set In Full! | Madrid 2026

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