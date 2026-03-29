Alle 21 si gioca la finale del torneo di Miami sul campo centrale dell’Hard Rock Stadium, tra il tennista italiano e quello ceco. L’italiano punta a ottenere un risultato importante e a conquistare punti utili per migliorare la propria classifica. La partita si svolge in diretta, con gli spettatori che seguono con attenzione ogni scambio.

Lehecka ha conquistato la finale eliminando il francese Kouamè, l'americano Quinn, l'altro statunitense, decisamente più quotato Fritz, a cui ha concesso un set, lo spagnolo Landaluce, ai quarti, classe 2006 proveniente dalle qualificazioni e rivelazione del torneo e in semifinale il francese Fils. Sinner nel suo percorso ha eliminato il bosniaco Dzumhur, il francese Moutet, l'americano Michelsen, l'avversario con cui ha faticato di più, il connazionale Tiafoe e il tedesco Zverev in semifinale. Il match sarà trasmesso domenica in diretta su Sky Sport e in streaming su Now alle 21, con Sinner che avrà quindi la possibilità di avvicinare ulteriormente la prima posizione del ranking occupata da Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Miami, alle 21 la finale Sinner-Lehecka: Jannik a caccia del Sunshine Double

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