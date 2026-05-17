Jannik Sinner non rivela le cause del suo malessere a Roma | Non rispondo a questa domanda

Jannik Sinner ha evitato di approfondire le ragioni del suo malessere durante la conferenza stampa a Roma, dichiarando di non voler rispondere alla domanda. Non sono state fornite spiegazioni ufficiali sulla natura del problema che lo ha colpito prima della finale degli Internazionali d’Italia 2026. Il tennista ha scelto di non commentare le sue condizioni di salute o eventuali difficoltà personali, concentrandosi invece sull’aspetto sportivo e sulla preparazione per l’ultimo match.

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Risolvere i propri problemi senza manifestarli all’esterno. È questa la strada scelta da Jannik Sinner in avvicinamento alla finale degli Internazionali d’Italia 2026, a Roma. L’azzurro, numero 1 del mondo, affronterà il norvegese Casper Ruud con l’obiettivo di conquistare il quinto titolo Masters 1000 consecutivo della stagione, dopo i trionfi di Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid. Una serie di successi impressionante, che testimonia il momento straordinario attraversato da Sinner. Il tennista altoatesino è fortemente motivato a centrare l’obiettivo davanti al pubblico italiano, in un torneo che finora non lo ha mai visto trionfare. Sulla carta, i favori del pronostico pendono nettamente dalla sua parte: nei quattro precedenti disputati contro Ruud, infatti, il norvegese non è mai riuscito a conquistare nemmeno un set. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner non rivela le cause del suo malessere a Roma: “Non rispondo a questa domanda” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Jannik Sinner prepara lo scherzo al suo osteopata Andrea Cipolla a Madrid Sullo stesso argomento Flavia Pennetta sul malessere di Jannik Sinner: “Era già accaduto in Australia l’anno scorso”Sembrava a un passo dal crollo, soprattutto nel secondo set perso 7-5, quando si è ritrovato vicino allo 0-4 contro Daniil Medvedev. Jannik Sinner spiazzato dopo la domanda sull'Inno di Mameli: "O no?"Jannik Sinner vince a Montecarlo, torna a essere il numero uno al mondo e canta l'Inno di Mameli. Jannik Sinner non rivela le cause del suo malessere a Roma: Non rispondo a questa domandaRisolvere i propri problemi senza manifestarli all’esterno. È questa la strada scelta da Jannik Sinner in avvicinamento alla finale degli Internazionali ... oasport.it Sinner: È normale sentirsi sotto pressione. Se non senti pressione, significa che non ti importa. Ma se non riesci a gestirla, allora è meglio smettere di giocare a tennis. reddit IL N.1 COMPLETA L’OPERA! Jannik Sinner stende Medvedev alla ripresa e torna in finale agli Internazionali!Jannik Sinner torna in finale agli Internazionali d'Italia. Dopo il 2025, arriva anche il 2026. E dopo la sospensione, evidentemente, arriva anche il ... oasport.it