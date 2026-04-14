Elena Santarelli difende la fidanzata di Jannik Sinner | il commento su Laila Hasanovic

Elena Santarelli ha commentato pubblicamente la fidanzata di Jannik Sinner, Laila Hasanovic, affermando che, pur essendo una ragazza molto bella, la sua opinione si sposta oltre l’aspetto esteriore. Santarelli, che ha avuto modo di conoscere Laila, ha condiviso un punto di vista che evidenzia un lato diverso rispetto alla semplice apparenza. La discussione si concentra ora sulla personalità e sul carattere della modella.

Che sia una splendida ragazza non c’è alcun dubbio, ma le parole di Elena Santarelli, che l’ha conosciuta, mostrano un altro lato inedito di Laila Hasanovic, modella e fidanzata di Jannik Sinner, dimostrando che oltre la bellezza c’è di più. Elena Santarelli difende Laila Hasanovic: le parole sulla fidanzata di Sinner. È diventata una delle figura centrali nella vita di Jannik Sinner: stiamo parlando ovviamente della fidanzata Laila Hasanovic, modella e influencer, impegnata come attivista ambientale, sempre presente nei momenti più importanti del campione del tennis, dai tornei di Londra fino a finale del Masters 1000 Montecarlo nel 2026. Occhi azzurri, lunga chioma bionda, Laila Hasanovic ha subito colpito tutti dagli spalti, anche Elena Santarelli, che ha voluto dire la sua sulla bellissima modella, mostrandone un lato inedito.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Elena Santarelli difende la fidanzata di Jannik Sinner: il commento su Laila Hasanovic Laila Hasanovic, chi è la fidanzata di Jannik SinnerMentre Jannik Sinner si conferma sovrano assoluto del tennis mondiale, continua a esserci al suo fianco una presenza – meno discreta di prima – che... Jannik Sinner vince a Monte Carlo, sugli spalti c’è Laila Hasanovic: chi è la fidanzata del numero uno, le fotoNata a Copenaghen nel 2000, da una famiglia di origini bosniache, Laila Hasanovic ha costruito negli anni una carriera solida nel mondo della moda,...