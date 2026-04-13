Laila Hasanovic è la fidanzata di Jannik Sinner. La coppia è stata vista insieme in diverse occasioni pubbliche, attirando l’attenzione dei media. Mentre il tennista si concentra sulle competizioni internazionali, lei partecipa a eventi pubblici e viene spesso fotografata al suo fianco. La sua presenza si è fatta più visibile rispetto al passato, contribuendo a un interesse crescente sulla loro relazione.

Mentre Jannik Sinner si conferma sovrano assoluto del tennis mondiale, continua a esserci al suo fianco una presenza – meno discreta di prima – che incanta a ogni apparizione. Parliamo ovviamente della compagna Laila Hasanovic, modella e influencer, impegnata come attivista ambientale, che ha già conquistato il cuore di tutti. Le origini e la carriera di Laila. Classe 2000, Laila Hasanovic è nata a Copenaghen da una famiglia di origini bosniache. Occhi azzurro cielo e lunga chioma bionda, è praticamente impossibile che passi inosservata. È grazie a questa bellezza eterea che sin da giovanissima ha iniziato a scalare le vette del mondo della moda, dopo essere stata finalista a Miss Danimarca nel 2019 e dopo aver rappresentato il suo Paese a Miss Universo.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Laila Hasanovic, chi è la fidanzata di Jannik Sinner

Jannik Sinner vince a Monte Carlo, sugli spalti c’è Laila Hasanovic: chi è la fidanzata del numero uno, le fotoNata a Copenaghen nel 2000, da una famiglia di origini bosniache, Laila Hasanovic ha costruito negli anni una carriera solida nel mondo della moda,...

Sinner, la fidanzata Laila Hasanovic lo abbandona in AustraliaMatch dopo match continua l’avventura di Jannik Sinner agli Australian Open 2026.

Laila Hasanovic è a Indian Wells e i fan di Sinner sono divisi