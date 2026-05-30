È morta Kelly Lee la sorella di Jamie Lee Curtis | aveva 69 anni

Da fanpage.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Kelly Lee Curtis, sorella di Jamie Lee Curtis e figlia di Tony Curtis e Janet Leigh, è deceduta all’età di 69 anni. La notizia della sua morte è stata confermata senza ulteriori dettagli sulla causa o sulle circostanze. Kelly Lee Curtis era nota per essere parte della famiglia di attori, ma non aveva intrapreso una carriera nel cinema. La sua scomparsa è stata comunicata ufficialmente, senza indicazioni sulle modalità o sui tempi.

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Kelly Lee Curtis, sorella di Jamie Lee Curtis e figlia di Tony Curtis e Janet Leigh, è morta a 69 anni. L'attrice si è spenta nella sua casa in California. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Kelly Curtis Dies at 69 Jamie Lee Curtis Shares Emotional Tribute

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