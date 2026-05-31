Iva sugli assorbenti taglio al 5% come bene di prima necessità | la proposta

Forza Italia ha presentato una proposta per abbassare l’aliquota dell’IVA sugli assorbenti al 5 per cento, equiparandoli ai beni di prima necessità. La misura mira a rendere questi prodotti più accessibili, anche in considerazione della loro funzione sanitaria. Attualmente, l’aliquota applicata è superiore e varia a seconda delle normative vigenti. La proposta è stata annunciata senza indicare un’eventuale tempistica di approvazione o implementazione.

Forza Italia propone di ridurre l’Iva sugli assorbenti al 5%, comparandoli ai beni di prima necessità. I prodotti mestruali sono usati ogni mese da circa 12 milioni di persone in Italia. Si tratta di una necessità per un’ampia fascia di popolazione, dalle prime mestruazioni ai 9 anni, fino alla menopausa. Eppure l’Iva sugli assorbenti è più alta rispetto a quella sui tartufi freschi. Non è sempre stato così. L’Iva sugli assorbenti nasce nel 1973 ed era inizialmente fissata al 12%, ma è via via cresciuta nel tempo fino ad arrivare al picco del 22% (l’aliquota ordinaria più alta) nel 2021. Nel 2022, durante il governo Draghi, era stata portata al 10%, mentre con il governo Meloni si è fatto prima un passo avanti portando l’Iva al 5%, per poi tornare al 10% nel 2024. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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