Forza Italia ha presentato un disegno di legge al Senato per ridurre l’IVA sugli assorbenti femminili dal 10% al 5%. La proposta mira a riconoscere questi prodotti come beni di prima necessità, cercando di alleggerire il costo per le consumatrici. La questione della “tampon tax” è stata al centro di questa iniziativa.

Abbassare l’Iva sugli assorbenti femminili dal 10 al 5%. Lo chiede Forza Italia, con un disegno di legge al Senato, rilanciando il tema della cosiddetta “tampon tax”. L’obiettivo è riconoscere i prodotti per l’igiene femminile come “beni di prima necessità”, adeguando l’Italia agli standard già adottati in diversi Paesi europei. A firmare il disegno di legge è la senatrice Daniela Ternullo, con il sostegno della capogruppo Stefania Craxi. «Il ciclo non è un lusso», afferma Ternullo, sottolineando come le donne siano costrette ad affrontare una spesa inevitabile nel corso della vita fertile. Il disegno di legge dovrebbe essere assegnato alla Commissione Salute del Senato, spiega Ternullo a LaPresse, «se i tempi sono lunghi faremo in modo di inserirlo nella legge di Bilancio. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Forza Italia propone riduzione IVA al 5% per assorbenti femminili: riconoscimento come beni di prima necessità

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