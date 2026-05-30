Tampon tax da FI un ddl per Iva al 5% sugli assorbenti

Da lapresse.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un disegno di legge presentato da Forza Italia propone di abbassare l’aliquota IVA sugli assorbenti dal 22% al 5%. La proposta mira a ridurre il costo dei prodotti igienici femminili, che attualmente sono soggetti a un’aliquota elevata. La legge prevede l’applicazione di questa aliquota ridotta esclusivamente agli assorbenti, senza estendere la misura ad altri prodotti. La proposta è stata depositata in Parlamento e ora sarà esaminata dalle commissioni competenti.

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Da Forza Italia arriva una proposta per abbassare l’Iva per gli assorbenti al 5%. Il ddl punta, viene spiegato, ad “adeguare la normativa nazionale agli standard già adottati dai principali partner europei” e restituire coerenza a un sistema impositivo che, allo stato attuale, “finisce per gravare in modo sproporzionato su un’esigenza biologica priva di qualsiasi connotazione voluttuaria”: Forza Italia prova dunque a riabbassare dal 10 al 5% l’Iva sugli assorbenti, chiedendo di riconoscere “i prodotti per l’igiene femminile come articoli di prima necessità”. Ternullo (FI): “Il ciclo non è un lusso”. “Ogni donna spende nella sua vita mestruale 5mila euro in assorbenti, ma il ciclo non è un lusso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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