La prima settimana di giugno porta l’inizio ufficiale dell’estate meteorologica in Italia, con tempo stabile e temperature sopra le medie stagionali. Calabria e Sicilia prevedono giornate soleggiate e clima caldo. Tuttavia, in altre zone si registrano temporali e piogge intermittenti. Le condizioni meteo variano tra regioni, con sole e temperature elevate in alcune aree e temporali in altre.

La prima settimana di giugno segnerà l’ingresso dell’estate meteorologica con condizioni generalmente stabili e temperature superiori alle medie stagionali su gran parte dell’Italia. Dopo gli ultimi giorni di maggio caratterizzati dall’anticiclone, tra il 1° e il 7 giugno il quadro meteorologico resterà in prevalenza favorevole, anche se non mancheranno fasi di instabilità soprattutto al Centro-Nord. Nord tra caldo e temporali Le regioni settentrionali saranno quelle più esposte al passaggio di correnti atlantiche più fresche. Tra il 2 e il 4 giugno sono attesi rovesci e temporali, in particolare su Alpi, Prealpi, Triveneto ed Emilia-Romagna, con possibili sconfinamenti verso le pianure. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Italia tra sole, caldo e temporali: la prima settimana di giugno parte con l’estate. Calabria e Sicilia verso giornate stabili

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