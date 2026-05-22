Il fine settimana si presenta con condizioni di sole e temperature oltre le medie stagionali, grazie alla presenza di un’ampia zona di alta pressione che interessa gran parte dell’Italia. Le previsioni indicano poche precipitazioni, con temporali pomeridiani che si verificano principalmente tra le Alpi e le aree meridionali. Le temperature sono in aumento, portando le condizioni climatiche verso uno stato più vicino all’estate. Le condizioni meteo sono stabili sui principali territori nazionali durante il weekend.

Roma - Alta pressione protagonista su gran parte del Paese, temperature oltre media e pochi temporali pomeridiani concentrati soprattutto tra Alpi e Sud nel weekend italiano ormai. L’anticiclone subtropicale torna a dominare la scena meteo e accompagna l’Italia verso un fine settimana dal sapore quasi estivo. La rimonta dell’alta pressione, già estesa dalla Penisola Iberica verso Francia, Germania e settore centro-settentrionale italiano, garantirà condizioni in prevalenza stabili, con sole diffuso e temperature in progressivo aumento. Il quadro più stabile interesserà soprattutto il Centro-Nord e la Sardegna, dove il tempo resterà in gran parte asciutto e soleggiato. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Weekend di sole e caldo: l’anticiclone porta l’Italia dritta verso l’estate ora

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