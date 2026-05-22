Istat e Commissione Europea doppio colpo all’economia italiana | crescita ferma e debito verso il record Ue

L’Istat e la Commissione Europea hanno pubblicato i loro ultimi dati sull’economia italiana. Secondo le analisi, la crescita del Paese si è fermata, mentre i prezzi hanno ripreso ad aumentare. Nel frattempo, il debito pubblico ha raggiunto un nuovo massimo nell’Unione Europea. Questi numeri indicano una fase di stallo economico, con effetti che si riflettono sui conti pubblici e sui prezzi di beni e servizi.

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Roma, 22 maggio 2026 – Un’economia che rallenta, prezzi che tornano a correre e un debito pubblico destinato a salire ancora. Per l’Italia arriva un nuovo segnale d’allarme da Bruxelles. Nelle previsioni economiche di primavera, la Commissione europea disegna un quadro fragile per l’intera Unione, ma particolarmente pesante per Roma: crescita tra le più basse d’Europa, inflazione in risalita e rapporto debitoPil pronto a superare quello della Grecia. Il contesto è quello di una nuova fase di instabilità internazionale. Il conflitto in Medio Oriente ha provocato un nuovo shock energetico, con effetti diretti sui prezzi di petrolio e gas e ricadute sull’economia globale ed europea. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Debito e tasse: la strategia per sbloccare l’economia italiana? Cosa sapere Benedetto analizza nel saggio Liberale è spesa pubblica al 51% del Pil italiano. Istat, la crescita in Spagna è dieci volte superiore a quella italianaL’economia spagnola resiste nonostante la crisi energetica legata alla guerra in Medio Oriente. 21 maggio 2026 - Rapporto Economico Eurozona 2025-2027. Il Vicepresidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis ha evidenziato che, nel 2027, il debito pubblico dell'Italia sarà il più alto nell'Ue dstinato a salire dal 137,1% del 2025 al 139,2% x.com Crescita flop e povertà, con il governo Meloni Italia ultima in EuropaAllarme della Commissione europea: Pil al +0,5 per cento nel 2026. Aumentano i poveri: dodici milioni di italiani non arrivano a fine mese ... editorialedomani.it Europa, crescita frenata ma niente recessione: pesa lo shock energeticoLe previsioni della Commissione europea indicano un rallentamento dell’economia e una nuova pressione sull’inflazione ... tg.la7.it