L’Italia si trova di fronte a un debito pubblico pari al 139% del prodotto interno lordo, un livello record che si accompagna a una crescita economica prevista molto lenta. Per il biennio 2026-2027, le stime indicano un aumento del PIL dello 0,5% e dello 0,6%, rispettivamente, mentre le proiezioni per l’intera Eurozona sono rispettivamente dello 0,9% e dell’1,2%. Anche l’Unione Europea nel suo complesso si attende una crescita più sostenuta rispetto all’Italia, con percentuali di circa l’1,1% e 1,4%.

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© Virgilio.it - Debito record al 139% e crescita lenta in Italia, nuova stangata sulle stime: raffronto con gli altri Paesi Ue

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