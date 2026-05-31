Italia senza difesa economica | il rischio del debito al 138,6%

L’Italia si trova senza una strategia economica chiara, con un rischio di aumento del debito pubblico al 138,6%. La mancanza di una dottrina economica rende difficile proteggere le imprese nazionali, soprattutto in presenza di crisi globali. Il caso Electrolux evidenzia la vulnerabilità delle industrie italiane, che si trovano a fronteggiare concorrenza esterna e difficoltà di sostenibilità senza strumenti di difesa adeguati.

? Punti chiave Come può l'Italia proteggere le imprese senza una dottrina economica?. Perché il caso Electrolux dimostra la vulnerabilità delle nostre industrie?. Chi decide come difendere i sistemi di pagamento dai conflitti finanziari?. Quali rischi corre il debito pubblico di fronte agli shock geopolitici?.? In Breve Debito pubblico previsto al 138,6% del PIL entro il 2026.. Caso Electrolux: costi energetici causano 1700 esuberi, il 40% della forza lavoro italiana.. Zehentner di SNAM e Quarzo del GSE analizzano la vulnerabilità finanziaria nazionale.. Francia utilizza lla guerra economica dal 1995 e scuola dedicata dal 1997..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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L'economia italiana va peggio del previsto. Ma perché | 910

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