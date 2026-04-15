Fmi deficit Italia in calo al 2,8% nel 2026 debito in rialzo al 138,4%

Il Fondo Monetario Internazionale ha previsto che il deficit dell’Italia si ridurrà al 2,8% nel 2026 e al 2,6% nel 2027. Per il 2025, il rapporto deficit-Pil si attesterà al 3,1%, anche se questa cifra è considerata preliminare e potrebbe essere rivista. Al contempo, il debito pubblico del paese continuerà a salire, raggiungendo il 138,4% del Pil nel 2026.

WASHINGTON, APR 15 - Il deficit dell'Italia calerà al 2,8% nel 2026 e al 2,6% nel 2027. Il Fmi, nel Fiscal Monitor, precisa che il 3,1% del 2025 è "preliminare" e "soggetto a revisione". L'aggiornamento è atteso il 22 aprile. Il rapporto debitoPil è in rialzo: dal 137,1% del 2025 al 138,4% del 2026 e al 138,8% del 2027. In Italia "la razionalizzazione delle spese fiscali, il miglioramento della compliance tributaria e il collegamento del consolidamento fiscale con iniziative per favorire la crescita, come la continua attuazione degli investimenti del Pnrr, potrebbero contribuire a ridurre l'elevato debito pubblico e a innalzare la produttività".🔗 Leggi su Lanazione.it

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